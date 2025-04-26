Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:46

Mahsun Karaca’nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda, önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin hikayeleri derinleşirken, izleyicilere yine eğlenceli ve kahkaha dolu anlar vaat ediliyor. Peki, Mahsun J 2. sezon yayınlandı mı? Mahsun J 2. sezon hangi platformda yayınlandı?

MAHSUN J 2. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN, HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?

Dizi, 13 bölümden oluşacak ve her hafta yeni bölümlerle devam edecek. 2. sezon, 28 Ocak 2025'te çekimlere başlanarak, büyük bir ilgiyle beklenen bu bölümüyle izleyicilerle buluştu. Şimdi, Mahsun J 2. sezon 1. bölümü izlemek için GAİN platformuna giriş yapabilirsiniz. Mahsun J 2. sezon GAİN platformundan izlenmektedir.

MAHSUN J OYUNCULARI KİMLER?

Mahsun Karaca – Mahsun

Eda Akalın – Leyla

Mehtap Özdemir

Engin Yüksel

Tuğçe Yolcu

Yosi Mizrahi

Ayça Damgacı

Fikret Urucu

MAHSUN J KONUSU NEDİR?

Mahsun J dizisi, İstanbul’da bir motokuryelik yapan Mahsun’un hayatındaki çıkış arayışını konu alıyor. Borçlar içinde sıkışmış bir şekilde yaşam mücadelesi veren Mahsun, tesadüfen keşfettiği "en büyük" yeteneği ile hayatını değiştirmeye karar verir. Mahsun'un hayatındaki değişim, onu beklenmedik bir yola sürükler. Başlangıçta zor bir dönem geçiren Mahsun'un hem özel hem de profesyonel yaşamı, mizahi bir dille anlatılmaktadır.