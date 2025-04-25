Automata filminin konusu ne? Automata filminin oyuncuları kim?

Automata filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Automata filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Automata filminin konusu ne? Automata filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Automata filminin konusu ne? Automata filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 19:52

Automata filminin yönetmen koltuğunda Gabe Ibáñez oturuyor. Filmin senaristliğini Gabe Ibáñe, Igor Legaretta Gomez ve Javier Sanchez üstleniyor. Peki, Automata filminin konusu ne? Automata filminin oyuncuları kim? 

AUTOMATA FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak olmayan bir gelecekte dünya bir çöplüğe dönmüş, yaşayan pek az insan kalmıştır. Üretilen robotlar bu zor çevre ve şartlar içerisinde insanlara hizmet etmekte ve farklı görevler üstlenmektedirler. Üretilen bu robotlara eklenen değiştirilmez bir protokole göre, robotların bir canlıyı öldürmesi ve kendilerini ya da birbirlerini değiştirilmeleri yasaklanmıştır. Robotlardan sorumlu sigortacı Jacq Vaucan kendisini değiştiren bir robottan haberdar olur ve konuyu araştırmaya başlar.

AUTOMATA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Antonio Banderas

Birgitte Hjort Sørensen

Dylan McDermott

Robert Forster

Tim McInnerny

Melanie Griffith

AUTOMATA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Automata filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.


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