Malezya'daki çiçek festivali, farklı türden 400 binden fazla çiçeğe ev sahipliği yapıyor

06 Eylül 2022 Salı, 11:16

İlki 2007'de düzenlenen ve geleneksel hale gelen çiçek festivali, 29 Ağustos-11 Eylül arasında gece ve gündüz konseptleriyle ziyaretçilere oldukça farklı bir deneyim vadediyor.

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, festival, bu yılki temasına uygun olarak "Muhteşem Floria" sloganıyla öne çıkarıldı. Kraliyet himayesinde gerçekleştirilen çiçek festivalinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah'ın adına düzenlenen en büyük çiçek ve bahçe vitrini ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Orkidelerin bu yılki tema çiçeği olarak seçildiği ve peyzaj düzenlemelerinde yaklaşık 10 bin orkidenin kullanıldığı "Royal Floria Putrajaya 2022" festivali, çeşitli türlerden 400 binden fazla çiçek ve bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen çiçek festivali, Putrajaya şehrine tekrar renk getirdi. Alandaki özel bir çiçek bahçesi, salgın sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Putrajaya Corporation (PPj) tarafından 12'nci kez düzenlenen ve Federal Bölgeler Bakanlığı, Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen çiçek ve bahçe festivalinin, Malezya'nın 65. Bağımsızlık Günü kutlamaları ile aynı tarihe denk gelmesi beklenenden fazla ziyaretçinin katılımına neden oldu.

Bölgenin en büyük çiçek ve bahçe festivallerinden biri olarak gösterilen Royal Floria Putrajaya'yı her yaş ve kesimden yüz binlerce kişi ziyaret ediyor.

500 BİN ZİYARETÇİ

Festivali organize eden Putrajaya Corporation'ın alandaki sorumlularından Shafini Ashraq, Royal Floria Putrajaya'nın bölgedeki en büyük çiçek festivallerinden biri olduğunu ve söz konusu festivalin Chelsea veya Melbourne'deki çiçek festivalleriyle yarışmayı hedeflediğini ifade etti.

Turizm Bakanlığı da dahil Malezya'daki tüm ilgili kurumların her sene gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen festivale verdikleri desteğe değinen Shafini Ashraq, 1 Nisan itibarıyla ülkenin kapılarını yabancı ziyaretçilere açmasıyla dünyanın dört bir yanından Malezya'ya yolu düşen turistleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu yılki etkinliklere yaklaşık 500 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini belirten Shafini, bu ve benzeri çalışmaların gerek Malezya'nın gerekse Kuala Lumpur, Putrajaya ve Selangor gibi şehirlerin adını dünyaya duyurmakta oldukça önemli olduğunu kaydetti. Shafini, "Festival alanını gezme fırsatı bulan ziyaretçilerden çok güzel tepkiler alıyoruz ve alana aile fertleriyle gelenler, özellikle küçük çocuklarıyla çiçek bahçelerinde gezen çiftler burayı daha da büyüleyici bir cazibe merkezi haline getiriyor" diye konuştu.

Festival alanındaki, Keluarga Malezya Bahçesi, Kovboy Bahçesi, Orkide Duvarı, Oncidium (sarı ve kahverengi çiçekli orkide) Tüneli, Saat Çayırı, Kraliyet Bahçesi ve Floral Sky Walk gibi bölümler ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor.

Çiçek festivaline Malezya'nın farklı eyaletlerinden çiçek veya bahçe çalışmalarıyla katılım sağlanırken dünyanın farklı ülkelerinden farklı türlerde çiçekler de yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca festival alanının solunda kurulan devasa alanda ise binlerce farklı türden bitki ve çiçek fidelerinin satışı gerçekleştiriliyor.