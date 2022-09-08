Mandalina Bahçesi filminin konusu ne, film nerede çekildi? Mandalina Bahçesi filminin müziği kime ait?
013 yılı Estonya -Gürcistan ortak yapımı sinema filmi Mandalina Bahçesi, bu akşam TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşacak. 2013 yılının en iyi işleri arasında gösterilen film, çıktığı tarihte oldukça ses getirmişti.Peki, Mandalina Bahçesi filminin yönetmeni kimdir, filmin konusu ne? Mandalina Bahçesi filminin müziği kime ait?
Başarılı Gürcü yönetmen Zaza Urushadze tarafından yazılıp, yönetilen Mandalina Bahçesi filmi, dram türünde bir savaş filmi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça duygu yüklü olan film, sinemaseverlerin ilgisini çeken yapımlar arasında bulunuyor. İşte, filme dair merak edilenlerin cevabı...
MANDALİNA BAHÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
1992 yılında Gürcü - Abhaz Savaşı'nın başlamasıyla bölgedeki bir köyde yaşayan Estonyalılar atalarının ülkesi Estonya'ya kaçmışlardır. Ancak köyde mandalina işiyle uğraşan sadece Ivo ve Margus adındaki iki Estonyalı kalmıştır. Arazilerinde biri Gürcü biri Çeçen birbirlerine düşman iki yaralı asker bulurlar ve onları iyileşinceye kadar evlerinde misafir ederler.
MANDALİNA BAHÇESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerinin tamamı Kafkasya'da gerçekleştirilen yapımın kayıtları, Estonya'da filme alınmıştır. Ayrıca film, oldukça kısıtlı bir bütçe ile çekilmiş olmasına rağmen görüntü kalitesi ve izleyiciye ulaştırdığı his eleştirmenler tarafından oldukça başarılı bulunuyor.
MANDALİNA BAHÇESİ FİLMİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?
Filmi izleyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise filmde kullanılan müziğin sahibi. Mandalina Bahçesi filmi biterken çalan Qagaldis Gemi isimli sarkiyi Mefe lâkapli Iraklı Charkviani söylemektedir.
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