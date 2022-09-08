Şok Dalgası filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şok Dalgası filminin IMDb puanı kaç?
Tv ekranlarına gelen Şok Dalgası filminin yazarlığını ve yönetmenliğini Herman Yau üstlenirken, filmin başrolü ise güzel oyuncu Andy Lau'ya emanet edilmiş. Peki, tv ekranlarına gelen kaliteli yapımlardan biri olarak gözüken Şok Dalgası filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şok Dalgası filminin IMDb puanı kaç?
Bilim kurgu ve aksiyonun birleştiği Şok Dalgası filmi, tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında ABD yapımı olarak, beyaz perdeyle buluşan filme dair merak edilenleri derledik. İşte, filmin ayrıntıları...
ŞOK DALGASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.
ŞOK DALGASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Andy Lau
- Jiang Wu Hung
- Song Jia Carmen Li
- Philip Keung Kong Yiu-wai
- Ron Ng Ben
- Leo Wang
- Felix Wong
ŞOK DALGASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.3/10'dur.
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