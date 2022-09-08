Şok Dalgası filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şok Dalgası filminin IMDb puanı kaç?

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:20

Bilim kurgu ve aksiyonun birleştiği Şok Dalgası filmi, tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında ABD yapımı olarak, beyaz perdeyle buluşan filme dair merak edilenleri derledik. İşte, filmin ayrıntıları...

ŞOK DALGASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.



ŞOK DALGASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andy Lau

Jiang Wu Hung

Song Jia Carmen Li

Philip Keung Kong Yiu-wai

Ron Ng Ben

Leo Wang

Felix Wong

ŞOK DALGASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.3/10'dur.