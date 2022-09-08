Gizli Sayılar filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gizli Sayılar filminin IMDb puanı kaçtır?
Theodore Melfi tarafından yönetilen Gizli Sayılar filmi, Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlanan bir yapımdır. Tv ekranlarına gelen kaliteli filmlerden biri olarak görülen Gizli Sayılar filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gizli Sayılar filminin IMDb puanı kaçtır?
2016 ABD yapımı biyografik drama filmi Gizli Sayılar, Uzay Yarışı'nı kazanmak için NASA'ya yardım eden Afro-Amerikan matematikçi kadınların hikayesini konu alıyor. İşte, merak edilen yapımın ayrıntıları...
GİZLİ SAYILAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sovyetler Birliği'nin 1957'de Sputnik I ile Yuri Gagarin'i uzaya göndermesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle NASA üzerinde yörüngeye bir astronot gönderme konusundaki baskısını iyice arttırmıştır. Uzay Araştırmaları Birimi'nin başındaki Al Harrison, aralarında siyah kadın matematikçi Katherine Goble Johnson'ın da aralarında bulunduğu özel bir ekip kurar. Matematik dehası Johnson ile birlikte bir başka matematikçi Dorothy Vaughan ve mühendis Mary Jackson, çalıştıkları kurumda karşılaştıkları bütün ayrımcı kurallara rağmen, Amerika'nın uzaya insan gönderme araştırmalarında hayati öneme sahip olacak, birçok önyargıyı yıkmayı başaracaklardır.
GİZLİ SAYILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Taraji P. Henson
- Octavia Spencer
- Janelle Monáe
- Kevin Costner
- Jim Parsons
- Glen Powell
- Mahershala Ali
GİZLİ SAYILAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.8/10'dur.
GİZLİ SAYILAR FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Gizli Sayılar (Hidden Figures) filmi, NASA'da çalışan üç kadının gerçek hayat öyküsünden yola çıkıyor. Bu üç kadın, Soğuk Savaş döneminin en önemli yarışlarından uzay yarışında ABD'nin ileri çıkmasında çok kritik rol oynadıkları halde çok az tanınırlar.
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