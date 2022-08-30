Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin IMDb puanı kaçtır?

Stanley Tong'un yönetmenliğini yapmış olduğu Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin başrollerini, Jackie Chan ve Jackson Lou paylaşıyor. Peki, Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin konusu nedir? Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin oyuncuları kimlerdir? Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 15:02
Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Süper Polis 4: İlk Vuruş filminin IMDb puanı kaçtır?
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Süper Polis 4: İlk Vuruş filmi, 10 Şubat 1996 yılında Hong Kong'da vizyona girdi. Filmin senaristliğini Stanley Tong, Nick Tramontane, Greg Mellott ve Elliot Tong üstlendi. Aksiyon, komedi türündeki filmin süresi 1 saat 50 dakikadır.

SÜPER POLİS 4: İLK VURUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rus mafyası işi büyütmüştür ve bir nükleer başlık almak ister. Eline bilgi ulaşan CIA, Natasha adlı bir kuryeyi takibe alır ve Hong Kong polisinden yardım ister. Kahraman polis şefi Jackie, Natasha’nın kimin adına çalıştığını öğrenmesi için görevlendirilir. Jackie çıktığı bu basit görevde, istenilenden fazlasına bulaşır.

SÜPER POLİS 4: İLK VURUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Jackie Chan
  • Jackson Lou 
  • Annie Wu 
  • Bill Tung
  • Yuriy Petrov 
  • Nonna Grishayeva
  • Terry Woo 
  • Allen Sit 

SÜPER POLİS 4: İLK VURUŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.6 olarak karşımıza çıkıyor.  


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