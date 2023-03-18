Mandıra Filozofu İstanbul'un konusu ne? Mandıra Filozofu İstanbul'un oyuncuları kim?
Mandıra Filozofu filminin devam filmi Mandıra Filozofu İstanbul televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Mandıra Filozofu İstanbul'un konusu ne? Mandıra Filozofu İstanbul'un oyuncuları kim?
Mandıra Filozofu İstanbul, 2015 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir'in rol aldığı komedidir.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL'UN KONUSU NE?
Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL'UN OYUNCULARI KİM?
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri
Gülnihal Demir - Gülfidan
Abdullah Şahin - Cumhur
Zinaida Chistol - Elizabeth
Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim
Alper Düzen - Hilmi
Nihan Durukan - Özlem
Birol Güven - Patron
Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi
Mahir İpek - Satış Koçu
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