Mandıra Filozofu İstanbul'un konusu ne? Mandıra Filozofu İstanbul'un oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:32

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 17:32

Mandıra Filozofu İstanbul, 2015 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir'in rol aldığı komedidir.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL'UN KONUSU NE?

Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL'UN OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Gülnihal Demir - Gülfidan

Abdullah Şahin - Cumhur

Zinaida Chistol - Elizabeth

Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim

Alper Düzen - Hilmi

Nihan Durukan - Özlem

Birol Güven - Patron

Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi

Mahir İpek - Satış Koçu