Yakın Tehlike filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yakın Tehlike filminin IMDb puanı kaç?
Yakın Tehlike filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Yakın Tehlike filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yakın Tehlike filminin IMDb puanı kaç?
Yakın Tehlike (Right at Your Door), yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Gorak'ın üstlendiği, 2006 yapımlı bir drama/gerilim filmidir.
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmm, Los Angeles'ta birden fazla kirli bomba patladığında onları çevreleyen olayları konu ediniyor.
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mary McCormack
Rory Cochrane
Scotty Noyd, Jr.
Max Kasch
Will McCormack
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yakın Tehlike filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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