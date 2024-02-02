Margot Robbie Oscar adaylıkları hakkında sessizliğini bozdu: 'İnsanların filme verdikleri tepkiler tüm bu deneyimin en büyük ödülü oldu'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:16

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:16

Margot Robbie, Barbie filmi ile ilgili Oscar adaylıkları ve hayranların tepkileri hakkında konuşarak, bu durumun kendisini üzmediğini ve kültürü değiştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Özellikle yönetmen Greta Gerwig'in aday gösterilmemesine değinen Robbie, Barbie filminin büyük bir kültürel etki yarattığını söyledi.

Robbie, Greta Gerwig'in yönetmen olarak aday gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ama tüm filmler için inanılmaz bir yıl oldu." dedi. Barbie'nin gişe başarısı ve kültürel etkisiyle ilgili olarak "Bu filmden daha büyük, bizim sektörümüzden daha büyük." diyen Robbie, kültürü etkileyen bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

Oyuncu, Barbie filmine yönelik tepkileri izlediğini ve sinema salonlarında seyircilerin yorumlarını dinlediğini anlatarak, yaşananları büyüleyici ve eğlenceli bulduğunu söyledi. "İnsanların filme verdikleri tepkiler tüm bu deneyimin en büyük ödülü oldu." ifadelerini kullanan Robbie, Barbie filminin kültürel bir fenomen haline geldiğini belirtti.

Margot Robbie'nin yapımcı olarak ilk Oscar adaylığı olan bu deneyim, kendisi için farklı ve özel bir anı oluşturduğunu ifade ettiği konuşmasında öne çıktı.