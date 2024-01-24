'Past Lives'ın en büyük eksikliği: Greta Lee'nin göz ardı edilmesi...
Akademi Ödülleri'nin adaylıkları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adaylıklar arasında Past Lives ve başrol oyuncusu Greta Lee'nin yer almaması şaşırttı.
Greta Lee'nin "Past Lives" filmindeki performansı, film eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından büyük övgü aldı, Altın Küre ve Bağımsız Ruh Ödülleri gibi önemli organizasyonlardan adaylıklar elde etti ama Akademi Ödülleri'nde adaylık alamadı. Özellikle, Lee'nin filmdeki sessiz ve içsel oyunculuğu, karakterin karmaşık duygusal durumunu izleyiciye aktarmada etkileyici bir şekilde kullanıldı.
Lee'nin performansı, sözsüz anlatımın gücünü vurguluyor. Nora'nın duygusal zorluklarını, içsel çatışmalarını ve geçmişle olan bağını ifade etmek için diyalogdan ziyade beden dilini kullanması, izleyiciye derinlemesine bir duygusal bağ kurma şansı tanıyor.
Greta Lee'nin performansının Akademi tarafından göz ardı edilmesi, bazen ödül sezonlarında tercih edilen daha büyük, daha patlayıcı performanslara odaklanmanın bir sonucu olabilir. Akademi'nin tercihleri, gösterişli ve dışa dönük oyunculukları bazen sessiz ve içsel performanslardan daha fazla ödüllendirebilir.
Nora'nın Hae Sung'dan Arthur'un kollarına doğru yürüyüşü, kendisi için seçtiği bir gerçekliğe dönmek için bir "keşke "yi geride bırakmasının tüm hikayesini aktarıyor.
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