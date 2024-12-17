Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde: 'Uğultulu Tepeler' uyarlaması 2026'da vizyona girecek...

Emily Brontë romanından uyarlanacak olan filmde Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde yer alacak.

Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde: 'Uğultulu Tepeler' uyarlaması 2026'da vizyona girecek...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 22:17

Emily Brontë'nin 1847 tarihli romanı "Uğultulu Tepeler" beyazperdeye taşınıyor. Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif gibi isimlerin yer aldığı filmde Emerald Fennell yazar, yönetmen ve yapımcı olarak görev yapıyor.

Filmin sevgililer gününde izleyicisiyle buluşması hedefleniyor. Bu nedenle Warner Bros. dağıtımıyla film 13 Şubat 2026 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Proje bir teklif savaşına yol açtı ve Netflix film için 150 milyon dolar teklif etti. Ancak, "Uğultulu Tepeler" filminin yapımcıları Warner Bros'un 80 milyon dolarlık teklifini kabul ederek geniş bir sinema gösterimi ve tam bir pazarlama kampanyası teklifini tercih etti.


Etiketler: #Margot Robbie #Jacob Elordi #uğultulu tepeler

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