Spider-Man: Beyond the Spider-Verse filminin çıkışı ertelendi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:09

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:09

Spider-Man serisi farklı pek çok yapımla karşımıza çıkıyor. İlk olarak 2018 yılında Spider-Man: Into the Spider-Verse ile başlayan animasyon serisi 2023 yılında ikinci filmiyle Across the Spider-Verse ile devam etmişti. Serinin üçüncü filmi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse için erteleme kararı geldi.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse normalde 2024 yılı bitmeden çıkması gerekiyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve mart ayında çıkması gereken film, tarihi belli olmayan bir ertelem aldı.

Sinemaseverlerin beklentileri bu ertelemenin en azından yıl sonuna kadar olacağıydı. Yani Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'ün 2024 yılı bitmeden yayınlanması bekleniyordu. Ancak işler pek de yolunda gitmemiş görünüyor. Deadline'ın haberine göre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse 2025 yılına dahi yetişmeyecek.

Söylenene göre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en yakın 2026 yılında izleyiciyle buluşacak. Ancak bu da kesin değil ve kötümser senaryoya göreyse animasyon 2027 yılında çıkacak.

Bu kadar erteleme almasının sebebi ise Spider-Man: Beyond the Spider-Verse için pek çok aşamanın bitirilmesine rağmen Sony tarafından işin beğenilmemesi ve filmin büyük bir kısmının değiştirilmesinin istenmesi oldu. Öte yandan, serinin başında yer alan Chris Miller ve Phil Lord ikilisiyle de yollar ayrılıyor ve bu işin değiştirilmek istenmesinin bir diğer sebebi olabilir.