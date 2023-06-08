Margot Robbie ve Ryan Gosling Ocean’s Eleven filminde buluşacak

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:57

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:57

Yeni “Ocean’s Eleven” filminin çekimleri başlıyor. Filmin başrollerinde kısa süre önce Barbie'de bir araya gelen Margot Robbie ve Ryan Gosling yer alacak. Jay Roach’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda orijinal serinin öncesi ele alınacak.



1960 tarihli suç filmi Ocean’s Eleven, 2011’de Steven Soderbergh imzasıyla tekrar beyaz perdeye taşınmıştı. 2004 ve 2007’de yayınlanan filmlerle birlikte üçleme hâlini alan seri, toplamda dünya çapında 1,1 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Üçlemenin ardından Warner Bros. tamamı kadın suçlulardan oluşan yeni bir ekibin kurulduğu Ocean’s Eight filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Yapım kadrosundaki Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway ve Helena Bonham Carter gibi yıldızlarla ses getirmiş ve 298 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.

Henüz resmi adı belli olmayan yeni Ocean’s Eleven filminde çekimler haziran ayının sonunda başlayacak. Greta Gerwig imzalı Barbie filmi 21 Temmuz’da beyaz perdedeki yerini alacak. Bu yaz prodüksiyon aşamasına geçmesi beklenen yeni Ocean’s Eleven için ise henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi. Ryan Gosling ve Margot Robbie’yi bir kez daha buluşturacak yapımda şimdilik açıklanan herhangi bir oyuncu yer almıyor.





