2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tom Holland ve Zendaya'nın başrolde olduğu 'Örümcek Adam' filminin 4.sü çekilecek

Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı 'Örümcek Adam' serisinin 4'üncü filminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:10
Tom Holland ve Zendaya'nın başrolde olduğu 'Örümcek Adam' filminin 4.sü çekilecek
Abone Ol google-news

'Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş' filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan yapımcı Amy Pascal, ünlü oyuncular Tom Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti.

Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız" ifadesini kullandı.

"ÖRÜMCEK KADIN" FİLMİ DE YOLDA

Pascal, 'Örümcek Kadın' filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Yapımcılardan Avi Arad da 'Örümcek Kadın' filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.

Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3'üncü filmi olan 'Eve Dönüş Yok' 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı.


Zendaya Tom Holland spiderman Örümcek Adam

İlgili Haberler

'Örümcek Adam' Adana'da oyunu kullandı

'Örümcek Adam' Adana'da oyunu kullandı
Örümcek Adam 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Örümcek Adam 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Prens Harry, Örümcek Adam kılığına girdi

Prens Harry, Örümcek Adam kılığına girdi

En Çok Okunan Haberler