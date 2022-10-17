Mark Eliyahu, yarın İstanbul'da konser verecek
Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 18 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.
Mark Eliyahu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkacak.
Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kamança ustası, 18 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.
Besteci, aranjör ve yetenekli bir kamança ustası olan Eliyahu, kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiriyor. Dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunan Eliyahu, Türk, İran ve Azeri müziğine özel ilgi duyuyor.
MARK ELİYAHU KİMDİR?
Eliyahu, 1982'de Dağıstan, Sovyet Rusya'da doğdu ve 1989'da, ailesiyle birlikte İsrail'e göç etti.
Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kalmış ve Azerbaycan'a giderek Adalet Vezirov'dan ders almıştır.
Müzisyen olan babası Piris Eliyahu'nun izinden giden ve ona birçok çalışmasında eşlik eden sanatçının Voices of Judea isimli bir albümü vardır.
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