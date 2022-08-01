Marslı filminin konusu nedir? Marslı filmi ne zaman, nerede çekildi? Marslı filminin IMDb puanı kaç? Marslı filminin oyuncu kadrosu...
2015 yapımı bilimkurgu filmi Marslı, aynı adlı romandan uyarlandı. 17 dalda adaylığı bulunan, 3 ödül almış ABD yapımı film, sık sık TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Marslı filminin konusu nedir? Marslı filmi ne zaman, nerede çekildi? Marslı filminin oyuncu kadrosu...
Senaristliği Drew Goddard tarafından üstlenen, Ridley Scott tarafından yönetilen bir film olan 'Marslı', ilginç konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi çekiyor. İşte vizyona girdiği tarihte büyük yankı uyandıran yapım Marslı filmine dair bilinmesi gerekenler...
MARSLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir..
MARSLI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin iç sahnelerinin çekimi için Macaristan, Budapeşte dışında Korda Studios dünyanın en büyük ses sahnelerinde biri olduğu için tercih edildi. Çekimler yaklaşık 70 gün sürdü, film için 20 farklı set kuruldu.
MARSLI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU...
Filmin başrolünde Matt Damon bulunurken yan rollerinde Jessica Chastain, Michael Peña, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara ve Donald Glover yer almaktadır.
MARSLI IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 8/10 olarak karşımıza çıkıyor.
MARSLI FİLMİ ÖDÜL VE ADAYLIKLARI
2016 Altın Küre Adaylıkları ve Ödülleri
- En İyi Film / Komedi - (Kazandı)
- En İyi Yönetmen - Ridley Scott
- En İyi Erkek Oyuncu / Komedi - Matt Damon (Kazandı)
2016 Oscar Adaylıkları
- En Iyi Film
- En Iyi Erkek Oyuncu - Matt Damon
- En Iyi Uyarlama Senaryo - Drew Goddard
- En Iyi Ses Efekti- Paul Massey, Mark Taylor, Mac Ruth
- En Iyi Ses Kurgusu - Oliver Tarney
- En Iyi Görsel Efekt- Richard Stammers, Anders Langlands, Chris Lawrence, Steven Warner
- En Iyi Prodüksiyon - Arthur Max, Celia Bobak
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