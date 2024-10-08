Martin Scorsese: 'Emekli olmaya niyetim yok'

Martin Scorsese emekliliği ile ilgili söylentilere cevap verdi.

Martin Scorsese: 'Emekli olmaya niyetim yok'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 19:39

Martin Scorsese, Torino'da düzenlenen basın toplantısında bundan sonra ne yapacağı konusunu ele aldı. Scorsese'nin bu yıl çekmeyi planladığı "Sinatra" ve "The Life of Jesus" filmlerinin ertelendiği daha önce açıklandı. Tüm bunlar Scorsese'nin sağlığıyla ilgili söylemlere yol açtı, ancak efsanevi sinemacı emekli olmayı düşünmediğini söylüyor.

Emekli olmakla ilgili sorulara cevap veren Scorsese, "emekli olmak gibi bir niyetim yok. Frank Sinatra hakkındaki film sadece ertelendi, İsa hakkındaki filmin ise üzerinde çalışıyorum. Umarım Tanrı onları bitirmem için bana güç ve para verir." dedi.

Scorsese şu anda İtalya'da geçen hafta prodüksiyonuna başladığı antik gemi enkazları belgeselinin çekimlerini sürdürüyor. Ayrıca Marilynne Robinson'ın “Home” adlı kitabının uyarlamasıyla da ilgileniyor.


Etiketler: #martin scorsese #Emekli

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