DiCaprio'nun yeni projesi belli oldu... Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yer alıyor!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:47

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:47

Martin Scorsese'nin, uzun süredir ertelenen Frank Sinatra biyografisi projesini yeniden canlandırmayı planlıyor. Ünlü yönetmenin, genellikle birlikte çalıştığı Leonardo DiCaprio'nun başrolde olacağı bu projeyi, İsa'nın hikayesini anlatan bir filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Variety'nin haberine göre, Scorsese'nin yöneteceği bu filmde DiCaprio'nun yanı sıra Jennifer Lawrence'ın da Ava Gardner rolünde yer alması bekleniyor. Ancak, Sinatra'nın müzik ve imaj haklarını kontrol eden kızı Tina Sinatra'nın onayının henüz alınmadığı belirtiliyor.

Scorsese daha önce de Sinatra'nın hayatını filme çekmek için çaba göstermişti. 2009 yılında Universal stüdyosuyla birlikte duyurulan bir yapım için çalışmalara başlamış, ancak proje ilerleyememişti. Yönetmen, daha sonra 2010 yılında Al Pacino ve Robert De Niro gibi isimlerin yer alacağı bir yapım için planlarını açıklamıştı. Ancak bu projeler de hayata geçirilememişti.

Tina Sinatra'nın, babasının hayatının daha sert ve şiddet içeren yönlerinin filme yansıtılmasına karşı olduğu iddia edilmişti. Ancak Scorsese'nin projesinde, Sinatra'nın farklı yaşlarında ve dönemlerinde birden fazla oyuncunun yer alması ve müzikle ileri geri gidilmesi planlanıyor.