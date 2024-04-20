DiCaprio'nun yeni projesi belli oldu... Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yer alıyor!

Yeni bir Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio işbirliği geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:47
DiCaprio'nun yeni projesi belli oldu... Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yer alıyor!
Abone Ol google-news

Martin Scorsese'nin, uzun süredir ertelenen Frank Sinatra biyografisi projesini yeniden canlandırmayı planlıyor. Ünlü yönetmenin, genellikle birlikte çalıştığı Leonardo DiCaprio'nun başrolde olacağı bu projeyi, İsa'nın hikayesini anlatan bir filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Variety'nin haberine göre, Scorsese'nin yöneteceği bu filmde DiCaprio'nun yanı sıra Jennifer Lawrence'ın da Ava Gardner rolünde yer alması bekleniyor. Ancak, Sinatra'nın müzik ve imaj haklarını kontrol eden kızı Tina Sinatra'nın onayının henüz alınmadığı belirtiliyor.

Scorsese daha önce de Sinatra'nın hayatını filme çekmek için çaba göstermişti. 2009 yılında Universal stüdyosuyla birlikte duyurulan bir yapım için çalışmalara başlamış, ancak proje ilerleyememişti. Yönetmen, daha sonra 2010 yılında Al Pacino ve Robert De Niro gibi isimlerin yer alacağı bir yapım için planlarını açıklamıştı. Ancak bu projeler de hayata geçirilememişti.

Tina Sinatra'nın, babasının hayatının daha sert ve şiddet içeren yönlerinin filme yansıtılmasına karşı olduğu iddia edilmişti. Ancak Scorsese'nin projesinde, Sinatra'nın farklı yaşlarında ve dönemlerinde birden fazla oyuncunun yer alması ve müzikle ileri geri gidilmesi planlanıyor.


martin scorsese haberleri Leonardo Dicaprio haberleri Frank Sinatra haberleri

İlgili Haberler

Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı: Yatak odası sırlarını anlattı!

Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı: Yatak odası sırlarını anlattı!
Leonardo DiCaprio'nun Para Avcısı filminde kullandığı lüks araç açık artırmada

Leonardo DiCaprio'nun Para Avcısı filminde kullandığı lüks araç açık artırmada
Martin Scorsese, Brendan Fraser'ın performansını övüyor: 'Mükemmel bir oyunculuk'

Martin Scorsese, Brendan Fraser'ın performansını övüyor: 'Mükemmel bir oyunculuk'"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kit Harington'dan beklenen açıklama geldi: Jon Snow dönüyor mu?

Kit Harington'dan beklenen açıklama geldi: Jon Snow dönüyor mu?
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
İmparatorluklar çöker

İmparatorluklar çöker
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu