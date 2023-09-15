Martin Scorsese imzası taşıyan Killers of the Flower Moon'dan son fragman!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:33

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:33

Martin Scorsese'nin merakla beklenen filmi "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan ve 20 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan bu epik dönem draması için üçüncü ve son resmi fragman yayımlandı.

David Grann'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan film, Amerikan yerlilerinin dramını ve zenginliklerini konu alıyor. Osage kabilesinin 1920'lerin başında petrol zengini olmasıyla başlayan bu hikaye, daha sonra gizemli cinayetler ve FBI'ın soruşturmasına yol açan karanlık bir döneme evriliyor.

Filmin kadrosu da oldukça etkileyici. Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser ve daha birçok yetenekli oyuncu bu büyüleyici hikayenin ana karakterlerini canlandırıyor.

"Dolunay Katilleri" Osage kabilesinin petrol servetinin peşine düşen beyaz yabancılar ve bu zenginliğin getirdiği tehlikelerle dolu bir hikayeyi anlatıyor. Gizemli cinayetler ve karanlık komplolar, izleyicileri derinden etkileyecek.

Film, tarihsel bir gerilim sunarken, Scorsese'nin yönetmenlik yeteneği ve oyuncuların performanslarıyla büyük bir başarı vaat ediyor.

20 Ekim'de vizyona girecek olan "Dolunay Katilleri" izleyicileri 1920'lerin Amerika'sının karanlık sırlarına ve büyüleyici bir hikayeye sürüklüyor.