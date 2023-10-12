Marvel, dizi yapımında yeniliklere gidiyor: Daredevil dizisinin yazarları kovuldu!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 12.10.2023 - 14:54

Marvel Studios, Daredevil dizisi ile televizyon yapımında yeni bir başlangıca hazırlanıyor. Pandemi döneminde büyük bütçeli sezonlar üretmeye yönelen Disney birimi, geleneksel TV yapım anlayışından sıyrılarak büyüme sancıları yaşıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Marvel'ın Daredevil dizisinin yapımına verilen aranın ardından şirket, sezonun geri kalanını yeniden başlatmak için büyük bir yaratıcı değişim yapıyor. Baş yazarlar Chris Ord ve Matt Corman'ın görevlerine son verilirken, dizi için yeni yazarlar ve yönetmenler aranıyor. Charlie Cox'un Matt Murdock karakterini canlandırdığı proje için önemli bir değişim süreci başlatıldı. Bu gelişme, Marvel televizyonunun son dönemde yaşadığı büyüme sancılarının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Marvel, Disney+'ta birçok televizyon programı yayımlamış olsa da, geleneksel televizyon yapım modelinden kaçınmıştı. Şirket, pilot bölümler yerine tam sezonlarını çekmeyi tercih ederken, dizi sorumlularını işe almamış ve dizileri film yönetmenlerine emanet etmişti.

Özellikle Marvel'in Netflix'te yayımlanan Daredevil gibi dizilerinin başarısını yakalamak için farklı bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, dizinin kökten bir değişiklik göstereceğini ve daha önce Netflix versiyonuna benzemeyen bir yasal hikaye anlatımı sunacağını belirtiyorlar. Daredevil, birçok Marvel hayranının ilgisini çekecek önemli bir proje, ancak bu yeniden başlatma sürecinde dizinin asıl amacının ne olacağı yeniden değerlendiriliyor.

Marvel televizyonunda çalışanlar, stüdyonun geleneksel televizyon yapım anlayışının yaratıcı işleri etkilediğini ve zorluklara neden olduğunu belirtiyor. Marvel, televizyon dizilerini kendine özgü bir vizyonla şekillendirmeye yönelik adımlar atmaya başlıyor. Marvel'ın gelişen televizyon yapım süreçleri ve büyüme sancılarına yanıt olarak, şirket yöneticileri ve ekip içinde değişiklikler yapıyor. Televizyon projelerinde yönetmenlerin daha fazla rol alması ve izi sorumlularının tekrar devreye girmesi bekleniyor.

Dizi yapımında da yeniliklere gidilirken, Marvel'ın çok sezonlu dizilere odaklanmaya başladığı görülüyor. Şirket, karakterleri büyük bir çapraz etkinlik için beklemek yerine izleyicilerle daha fazla etkileşimde bulunabilecek uzun vadeli hikayeler oluşturmayı hedefliyor.

Marvel, Daredevil ve diğer projelerle televizyon yapımında yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Geleneksel dizi kültürü ile Marvel kültürünü birleştirme amacı güdülen şirket, televizyon projelerini karakterlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmek için dönüştürmeyi hedefliyor.