Daniel Radcliffe, Deadpool 3 ile Marvel sinematik evrenine adım atıyor!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:54

Deadpool 3'ün yapımına dair yeni söylentiler hayranları heyecanlandırıyor. Bu kez, Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe'in, Marvel Studios'un bu popüler üçlemesinde "gizli bir rolde" yer alacağı iddia ediliyor.

Daniel Richtman tarafından paylaşılan bu söylentiler, Radcliffe'in filmde hangi karakteri canlandıracağına dair herhangi bir detay içermiyor ancak bu konuda birçok teori ortaya atılıyor. En dikkat çeken teori, Radcliffe'in Wolverine karakterinin bir varyantını oynayabileceği yönünde.

Bu teori, daha önce Radcliffe'in Wolverine rolü için Marvel'in radarında olduğuna dair çıkan söylentilerle uyumlu görünüyor. Ancak bu sadece bir olasılık ve Radcliffe'in filmde farklı bir karakteri canlandırma ihtimali de bulunuyor.

Deadpool 3'ün, Deadpool ve Wolverine gibi karakterlerin farklı alternatif gerçekliklere ve zaman çizelgelerine yolculuk edeceği ve çoklu evren unsurlarının öne çıkacağı bir yapım olması bekleniyor. Bu nedenle birçok X-Men karakterinin yanı sıra diğer çeşitli varyantların da cameo görünümlerine yer verilebilir.

Şu ana kadar ticari açıdan onaylanmış tek geri dönüş Jennifer Garner'ın Elektra rolü oldu. Ancak Ben Affleck'in Daredevil olarak geri döneceği haberleri şu anda asılsız gibi görünüyor.

DEADPOOL'DA TANIDIK YÜZLER...

Deadpool serisine geri dönen oyuncular arasında Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) ve Shioli Kutsuna (Yukio) bulunuyor. Ayrıca Emma Corrin ve Matthew Macfadyen gibi yeni oyuncular da kadroya katılacak.

Film hakkında daha fazla detay şu an için gizemini koruyor, ancak Deadpool ve Wolverine'ın MCU'da nasıl bir maceraya atılacağını merakla bekliyoruz.

Ayrıca, daha önce Loki dizisinin TVA'sının bu filmde yer alacağına dair raporlar da ortaya atılmıştı, bu da filmi daha da heyecan verici kılıyor. Deadpool 3'ün MCU'nun 5. Aşama ve sonrası için büyük bir öneme sahip olacağına inanılıyor.