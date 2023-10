Marvel yeni X-Men filmi için çalışmalara başladı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:54

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:54

Hollywood'da gerçekleşen büyük yazarlar grevi sona erdi ve bu gelişme, birçok projenin yeniden geliştirilmesine olanak tanıdı. Bu projelerden biri ise merakla beklenen yeni X-Men filmi.

Deadline'ın raporuna göre, Marvel Stüdyoları yöneticileri, bu sonbaharda yeni bir X-Men projesi için bir yazar bulma arayışına başlayacaklar. Bu iş için acele edilmeyecek ve kararın muhtemelen 2024'ün başlarında verileceği belirtiliyor.

Disney'in, Fox'u ve tüm Marvel haklarını 2019'da satın almasının ardından, tam kapsamlı bir X-Men filmi için bu ilk geliştirme haberi olarak karşımıza çıkıyor. Patrick Stewart'ın Profesör X rolünü Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde gördük ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i yaklaşan Deadpool 3'te geri dönecek, ancak tamamen yeni bir X-Men filmi hakkında ayrıntılar hala sınırlı.

Disney'in X-Men evrenine daha fazla yatırım yapmak istemesi, 20th Century Fox'un yıllarca ne kadar başarılı olduğu göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Stüdyo, 2000 yapımı X-Men filminden başlayarak altı X-Men filmi, bir Wolverine üçlemesi ve iki Deadpool filmi yayınladı. Ancak Disney satın almasının ardından çıkan Dark Phoenix ve New Mutants gibi iki X-Men filmi başarılı olamadı, bu nedenle Disney'in X-Men evrenini yeniden canlandırmak istediği görülüyor.