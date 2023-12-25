Marvel takviminde büyük değişiklik: Avengers: Secret Wars'un ayrıntıları netleşiyor!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:57

Güncelleme: 25.12.2023 - 20:57

Daniel Richtman'ın son raporuna göre, 'Yenilmezler 5' ya da diğer adıyla "Yenilmezler: Gizli Savaşlar" 2024'ün sonlarında prodüksiyona başlayacak. Ancak,henüz resmi bir yönetmenin atanmamış olması nedeniyle dikkatle değerlendirilmeli, Daniel Destin Cretton'ın bu yılın sonlarında projeden ayrılmasının ardından hala bir yönetmen belirlenmiş değil.

2027 vizyon tarihine rağmen neden bu kadar erken prodüksiyona geçildiği sorusu, Marvel'ın senaryoyu özenle yazma, seçici bir oyuncu kadrosu oluşturma ve yeni bir yönetmen seçme amacında olabileceği şeklinde yanıtlanıyor. Bu nedenle "2024 sonu" prodüksiyon tarihini şu an için bir söylenti olarak kabul etmek daha yerinde olacaktır.

GREVLER MARVEL FİLMLERİNİ YENİDEN ETKİLEDİ

'Yenilmezler 5'deki gecikmeler, işçi grevleri ve ardından çıkacak olan senaryo değişiklikleri sebebiyle 2026'dan 2027'ye ertelendi. Film, ilk başta "Yenilmezler: Kang Hanedanı" olarak adlandırılan ve ana kötü karakteri Kang Fatih'i canlandırmak üzere seçilen Jonathan Majors'ın rolünün yeniden düzenlenmesi gerekliliği nedeniyle senaryosunu revize etmek zorunda kaldı. Yeniden adlandırılan film, büyük olasılıkla "Yenilmezler: Gizli Savaşlar - Bölüm 1" olarak adlandırılacak.

Marvel'ın geniş takviminde, 'Yenilmezler 5' ile 'Yenilmezler 6' arasında 'Örümcek Adam 4'ün gösterime girmesi planlanıyor. Tom Holland'ın canlandırdığı Örümcek Adam'ın bu yaklaşan 'Yenilmezler' filmlerinde "çok büyük bir rolü" olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Holland'ın 2024'te çekilmesi planlanan Fred Astaire biyografisi projesi de bulunuyor ve bu filmde Emma Stone'un başrolü paylaşacağı söyleniyor.