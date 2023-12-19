Hacklenmişti, Marvel oyunlarının çıkış tarihi sızdırıldı
Insomniac Games geçen günlerde hacklenmişti, bunun ardından sızıntılar gelmeye başladı. Wolverine oyunu ve diğer Marvel oyunlarının çıkacağı tarihler ortaya çıktı.
Insomniac Games geçenlerde hacklenmişti bu kapsamda stüdyonun üzerinde çalıştığı Wolverine oyunu ortaya çıktı. Oyunda yer alan karakterler, çıkış tarihi ve oynanış videolarının yanında Marvel'ın diğer oyunları da sızdırıldı.
Geçen hafta hacklenen ve şirket içinden özel belgelerin de sızdığı olay sonrası sessizlik bugün bozuldu. Wolverine oyunundan videolar paylaşılmaya başlandı. X'te VSlayer adındaki bir kullanıcı hesabı üzerinden oyunun ele geçirilen videolarını paylaşmaya başladı.
İşte yapılan paylaşımlar ve oyunun 'geliştirme aşamasındaki' hali:
More general gameplay leaks and title screen. Detective sequence of sniffing a trail and using PS5 touchpad to trace a claw pic.twitter.com/6kCDpPm6Bm— VSlayer (@VslayerV) December 19, 2023
Wolverine Gameplay Leak pic.twitter.com/wAVuT0EC4i— VSlayer (@VslayerV) December 19, 2023
More gameplay cuz why not pic.twitter.com/gVkcybyAsR— VSlayer (@VslayerV) December 19, 2023
Sadece Wolverine değil aynı zamanda diğer geliştirilen Marvel oyunlarının çıkış tarihi sızdırıldı.
Bu sızdırılan tarihlere göreyse; Marvel's Venom 2025'te piyasaya sürülecekken, Marvel's Wolverine 2026'da, Marvel's Spider-Man 3 2028'de, New Ratchet&Clank 2029'da ve Marvel's X-Men 2030'da piyasaya çıkacak.
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