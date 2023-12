Hacklenmişti, Marvel oyunlarının çıkış tarihi sızdırıldı

Insomniac Games geçenlerde hacklenmişti bu kapsamda stüdyonun üzerinde çalıştığı Wolverine oyunu ortaya çıktı. Oyunda yer alan karakterler, çıkış tarihi ve oynanış videolarının yanında Marvel'ın diğer oyunları da sızdırıldı.

Geçen hafta hacklenen ve şirket içinden özel belgelerin de sızdığı olay sonrası sessizlik bugün bozuldu. Wolverine oyunundan videolar paylaşılmaya başlandı. X'te VSlayer adındaki bir kullanıcı hesabı üzerinden oyunun ele geçirilen videolarını paylaşmaya başladı.

İşte yapılan paylaşımlar ve oyunun 'geliştirme aşamasındaki' hali:

More general gameplay leaks and title screen. Detective sequence of sniffing a trail and using PS5 touchpad to trace a claw pic.twitter.com/6kCDpPm6Bm