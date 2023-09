Marvel filmlerinin yıldızı artık yeni bir sayfa açmak istiyor

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:27

Elizabeth Olsen, Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) canlandırdığı Scarlet Witch (Wanda Maximoff) rolüyle büyük bir üne kavuştu. Ancak, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sadece bu karakterle tanınmak istemediğini ve kariyerinde çeşitlilik aradığını dile getirdi.

Olsen, The Times'a verdiği röportajda, MCU'da oynamanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu ancak sadece Scarlet Witch olarak bilinmekten bıktığını ifade etti. Son dört yıldır büyük ölçüde Marvel projelerine odaklandığını ve bunun artık değişmesi gerektiğini söyledi. Başka karakterlerde de performans sergileyerek kariyerinde denge aramak istediğini belirtti.

Olsen, "Sadece bu karakter olarak anılmak istemediğimden değil. Ama gerçekten denge için diğer parçaları da geliştirmem gerektiğini hissediyorum. Şu anda film yapmayı çok istiyorum. Ve umarım bazıları benim hissettiğim şekilde bir araya gelir. Ama evet, bu ihtiyacım olan bir şey. Hayatımda daha fazla, başka karakterlere ihtiyacım var. Tek bir karakterin uzun ömürlülüğü yok." dedi.

Olsen, Scarlet Witch olarak tanınmasının yanı sıra, farklı projelerde de yer aldı. Godzilla'da Elle Brody, Ingrid Goes West'te Taylor Sloane, Sorry for Your Loss'ta Leigh Shaw ve Love & Death'te Candy Montgomery gibi çeşitli roller üstlendi. Ayrıca, His Three Daughters filminde Carrie Coon ve Natasha Lyonne ile birlikte rol alacak.

MCU'dan uzaklaşmak istediğini açıklayan Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde yeniden MCU'ya dönebilir. Ayrıca, Scarlet Witch karakterini daha derinlemesine keşfetmeyi ve Wanda'nın X-Men ile etkileşimini görmeyi arzuladığını da belirtti.

Elizabeth Olsen'ın bu açıklamaları, birçok hayranı tarafından merakla beklenen gelecekteki projelerini ve kariyerini görmek için heyecanlandırdı.