Marvel'ın 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri hangileri? 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri ne zaman vizyona girecek?
Cumartesi günü, ABD'nin Californiya eyaletindeki San Diego şehrinde yapılan Comic-Con 2022 etkinliğinde Marvel hayranları, duyurulara boğuldu. Bu duyurular arasında, Marvel başkanı Kevin Feige'nin Marvel Sinematik Evreni'nin 5. fazını açıklaması ve 6. fazın, 8 Kasım 2024'te Fantastik Dörtlü'nün yeni filmi ile başlayacağını duyurması da vardı. Marvel'ın 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri hangileri? 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri ne zaman vizyona girecek?
Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, 4., 5. ve 6. fazda yayınlanan film ve dizilerin, “Infinity Saga”nın devamı olan “Multiverse Saga” başlığı altında olacağını duyurdu.
MARVEL 5'İNCİ AŞAMA VE 6'INCA AŞAMA FİLMLERİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
4. AŞAMA:
Avukat She-Hulk – 17 Ağustos 2022
Kara Panter: Wakanda Sonsuza Dek– 11 Kasım 2022
5. AŞAMA:
Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 17 Şubat 2023
Gizli İstila – Bahar 2023
Galaksinin Koruyucuları 3 – 5 Mayıs 2023
Echo – Yaz 2023
The Marvels – 28 Temmuz 2023
Loki Sezon 2 – Yaz 2023
Ironheart – Sonbahar 2023
Blade – 3 Kasım 2023
Agatha: Kaos Meclisi – Kış 2023
İsimsiz Film – 16 Şubat 2024
Daredevil: Yeniden Doğuş– Bahar 2024
Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni – 3 Mayıs 2024
Thunderbolts – 26 Temmuz 2024
6. AŞAMA:
Fantastik Dörtlü – 8 Kasım 2024
İsimsiz Film – 14 Şubat 2025
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