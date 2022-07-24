Marvel'ın 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri hangileri? 5'inci aşama ve 6'ınca aşama filmleri ne zaman vizyona girecek?

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:30

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, 4., 5. ve 6. fazda yayınlanan film ve dizilerin, “Infinity Saga”nın devamı olan “Multiverse Saga” başlığı altında olacağını duyurdu.

MARVEL 5'İNCİ AŞAMA VE 6'INCA AŞAMA FİLMLERİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

4. AŞAMA:

Avukat She-Hulk – 17 Ağustos 2022

Kara Panter: Wakanda Sonsuza Dek– 11 Kasım 2022

5. AŞAMA:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 17 Şubat 2023

Gizli İstila – Bahar 2023

Galaksinin Koruyucuları 3 – 5 Mayıs 2023

Echo – Yaz 2023

The Marvels – 28 Temmuz 2023

Loki Sezon 2 – Yaz 2023

Ironheart – Sonbahar 2023

Blade – 3 Kasım 2023

Agatha: Kaos Meclisi – Kış 2023

İsimsiz Film – 16 Şubat 2024

Daredevil: Yeniden Doğuş– Bahar 2024

Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni – 3 Mayıs 2024

Thunderbolts – 26 Temmuz 2024

6. AŞAMA:

Fantastik Dörtlü – 8 Kasım 2024

İsimsiz Film – 14 Şubat 2025