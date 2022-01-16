Jeremy Renner'dan Avengers itirafı: 'Robert Downey, Chris Hemsworth'un dizini kırmayı önerdi'

16 Ocak 2022 Pazar, 00:00

Dax Shepard and Monica Padman'in podcast'i 'Armchair Experte' röportaj veren Renner, 2012 yapımı Avengers (Yenilmezler) hakkında konuşurken, 10 yıldır bir ekip oldukları yenilmezler ile olan anılarından bahsetti.

Aslında Marvel Sinematik Evreni'ndeki (MCU) ilk çıkışını, S.H.I.E.L.D. ajanların, Thor'un çekicinin indiği uydu çarpışma alanına sızması sırasında 2011 yılında çıkan ilk bağımsız Thor filminde yapan Renner'ın, o zaman için henüz yapımın bir parçası olduğu alenen ilan edilmemişti. Renner'ın okçusu ertesi yıl "Yenilmezler" de resmi bir şekilde tanıtıldı.

Süper kahraman filminde, Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı Nick Fury "Yenilmezler Girişimi"ni yeniden etkinleştirdi ve Thor'un kardeşi Loki'nin Chitauri adlı bir orduyla dünyayı işgal etmesini ve fethetmesini durdurmak için bir grup olağanüstü insan topladı. Orijinal Avengers ekibi; Hawkeye, Thor, Tony Stark/Iron Man, Steve Rogers/Kaptan Amerika, Natasha Romanoff/Black Widow ve Bruce Banner/Hulk'tan oluşuyordu.

Renner, Hemsworth'u "harika" olarak nitelendirerek kabul etti, ancak birbirleriyle ilk etkileşime girdiklerinde bunu bilmediğini açıkladı:

"Downey ve Scarlett'ı daha önceden tanıyordum ama sadece Hemsworth'u tanımıyordum. İlk gün, kostümlerimizle etrafta dolaşıyorduk, bir nevi Cadılar Bayramı gibi görünüyordu. Heyecanlıydık ve eşit derecede gülünç hissediyorduk. Bir şekilde birbirimizi tanıyormuşuz gibi hissediyorum. Ancak bu Hemsworth denen adamı Avustralya'dan geldiği için tanımıyorduk."

Chris Hemsworth

Renner, şöyle devam etti:

"O en uzunumuz ve en yakışıklımızdı. Downey, 'Dizini kırmalıyız. Onu atmalıyız. Bu adam çok yakışıklı. Çok uzun, çok çekici' diyordu."

DOSTLUK DÖVMESİ

Renner, Downey Jr., Hemsworth ve ekibin geri kalanı, takip eden on yılda arkadaş ve başrol oyuncusu oldular ve birden fazla MCU projesinde rol aldılar. Uzun süreli dostlukları anısına aktörler (Mark Ruffolo hariç), altı ana karaktere saygı gösteren bir tasarıma sahip bir Avengers dövmesi yaptırmıştı. Renner, dövmelerinin "bağımızın ve sevgimizin" bir sembolü olduğunu söyledi.

"Eğer herhangi bir spor dalıyla uğraştıysanız bir takımın parçası olmak nasıl bir histir bilirsiniz" diyen Renner, "Marvel dünyasının son 11 yılında, benim için ve hatta hepimiz için gelmiş geçmiş en büyük şey, orijinal 'A' altılının tüm yolculuk boyunca olmasıdır. Evlilikler, boşanmalar, doğan çocuklar ve özel hayatımızda olduğu kadar oyunculuk hayatlarımızda da çok özel bir şekilde paylaştığımız birçok kayma ve değişiklik oldu" sözleriyle arkadaşlarını andı.

Renner ayrıca rol arkadaşlarını "benim yerine bir şey koyulamaz ve ölçülemez ailem" şeklinde nitelendiren Renner, "Herkes kendi başına bir ünlüdür ama bir Marvel ünlüsü, özellikle orijinal altılı olarak, farklı bir yolculuktu" dedi.