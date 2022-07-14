Eski Marvel çalışanları 'kötü çalışma şartlarını' ifşa etti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:29

ABD merkezli Marvel'ın stüdyoları, çalışanları üzerinde yaptığı baskı ile gündeme geldi. Reddit'teki bir paylaşım altında yapım şirketi tarafından yeterince ödeme alamadıklarını söyleyen özel efekt çalışanları, Marvel Sinematik Evreni'ni sinemalara getiren şirket ile çalışmak istemediklerini açıkladı.

Kayıp Rıhtım'ın aktardığı habere göre, sosyal medyada birçok izleyici, Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan yapımlardaki özel efektlerin eski kalitesinde olmadığı ve yeterince özenin gösterilmediği iddia etti.

The Gamer sitesinin haberine göre, Marvel’ın 'düşüşe geçen' görsel efektlerinin sebebi, çalışanları üzerinde kurduğu baskı ve uzun saatler boyunca çalıştırması. Birçok özel efekt çalışanı, Marvel ile daha fazla çalışmak istemediğini çünkü şirketin gerçekçi olmayan teslim tarihleri koyduğunu, stresli bir çalışma ortamı yarattığını ve son üründen hiçbir şekilde memnun kalmadıklarını ifade etti.

"ÜCRET, EMEĞİN KARŞILIĞI DEĞİL"

Çalışanlardan biri sosyal medya üzerinden Marvel'ın "en kötü yönetimlerden biri" olduğunu belirterek, "Marvel yapımlarında çalışmaktan gerçekten sıkıldım ve yoruldum artık. Yapım anlamında en kötü metotlara ve VFX yönetimine sahip bir şirket. Yapımla ilgili herhangi bir şeyi düzeltmeleri verdikleri sürenin yarısı geçmeden yapılmıyor. Çalışanlar için biçtikleri ücret ise kesinlikle verilen emeğin karşılığı değil" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ORTAMI YÜZÜNDEN BİRKAÇ KEZ DEPRESYONA GİRDİM"

Diğer bir kullanıcı, "Thor" filminin bir bölümünün yayın tarihinden 2-3 hafta öncesinde değiştirildiğini ve şirketin bu süre içinde özel efektlerin bitmesini istediğini söyledi.

Başka bir kullanıcı ise, "Marvel, yetişkin insanların duvarları yumrukladığına ve stres yüzünden monitörleri fırlattığına şahit olmuştur. (Bu çalışma ortamı yüzünden) birkaç kez depresyona girdim ve evliliklerin sıkıntıya düştüğünü gördüm. Ama durun! Parası çok iyiydi değil mi? İsmi var diye onlarla çalışmaya değmez" yazdı.

"ÖZEL EFEKT İŞİNDEN ÇIKMAMIN SEBEBİ MARVEL"

'Guardians of the Galaxy' ve 'Spider-Man' gibi filmlerde yer alan eski özel efekt çalışanı Dhruv Govil ise çalışma şartlarını ve 'uzun saatler çalıştıklarından dolayı' yaşanan sıkıntıları, “Özel efekt işinden çıkmamın sebebi Marvel yapımlarında çalışmamdır. İnanılmaz kötü müşteriler ve birçok çalışma arkadaşımın uzun saatler boyunca çalıştıktan sonra nasıl çöktüğüne şahidim. Bütün bunlar ise Marvel’ın kesenin ağzını biraz daha sıkarken yaşanıyor" diyerek anlattı.