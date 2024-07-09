Mélanie Laurent imzalı 'Freedom'ın vizyon tarihi belli oldu

2009 yapımı 'Soysuzlar Çetesi' filmindeki rolüyle bilinen Mélanie Laurent'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi 'Freedom'ın vizyon tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:32
Mélanie Laurent imzalı 'Freedom'ın vizyon tarihi belli oldu
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Mélanie Laurent'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni film 'Freedom'ın vizyon tarihi belli oldu. 

Laurent'ın aynı zamanda senaryosunu da Chris Deslandes ile birlikte kaleme aldığı filmin 1 Kasım'da Prime Video'da yayınlanacağı açıklandı. 

Başrollerinde Lucas Bravo, Léa Luce Busato ve Yvan Attal'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Rasha Vukvic, Steve Tientcheu, David Murgia, Léo Chalié ve Slimane Dazi gibi isimler yer alıyor. 

Yapımcılığını Alain Goldman'ın üstlendiği film, Lucas Bravo'nun canlandıracağı suçlu 'Bruno Sulak'ın hikayesini konu alıyor.


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