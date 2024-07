'Şeytan Marka Giyer' filminin devamı geliyor: Eski kadro geri dönecek mi?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:47

Disney, 2006 yılında vizyona giren "Şeytan Marka Giyer"in (The Devil Wears Prada) devam filmi için çalışmalara başladığını duyurdu. Başrollerinde Meryl Streep, Emily Blunt ve Anne Hathaway'in yer aldığı ilk filmin senaristi Aline Brosh McKenna'nın devam filmini kaleme alması için görüşmeler yapılıyor.

Devam filminde hangi oyuncular yer alacağı ise henüz bilinmiyor ancak filmin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor.

Ünlü bir moda dergisine asistan olarak giren Andy Sachs’i konu alan filmde, otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’yi Meryl Streep canlandırıyordu. Miranda karakteri gerçek hatta Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti. Lauren Weisberger'ın 2003 tarihli romanından uyarlanan film, birçok ödüle layık görülmüştü. Merly Streep, Oscar ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.