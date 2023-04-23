Melek Mosso: Baharı bekliyoruz!

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Son yıllarda yasaklarla gündemde olan Melek Mosso yeni bir şarkıya imza attı. Her sanatçı gibi baharı bekleyen müzisyen Melek Mosso’nun yeni şarkısı “İlletim” önceki gün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu şarkıda Hakan Altun, Aydın Kara ve Gürsel Çelik ile çalışan Melek Mosso ile yasakları, konserleri, müziğini, yeni şarkısını ve beklenen baharı konuştuk.

‘FESTİVALLERİ ÖZLEDİK’

Her şarkının bir hikâyesi var. Peki yeni şarkının hikâyesi nedir?

Yeni şarkının hikâyesi şu şekilde, geçen yaz Alaçatı’da Hakan Altun’la birlikte kuliste vakit geçirirken, bir şarkı yazdığını ve biraz ona beni hatırlattığını söylemişti. Ve ben de üzerine düştüm. Dinler dinlemez kesinlikle bana ait bir şarkı olduğunu düşündüm, hissettim. Ondan sonra şarkıyı asla kimseye bırakmayıp, allem edip kallem edip Hakan’dan aldım. O da zaten gerçekten benim sesimden duyduktan sonra “Kesinlikle söylemelisin” dedi.

2022 yazı yasaklarla geldi, herkesi yordu bu yasaklar ve tabii sizi de, kimsenin artık yasaklara tahammülü yok. Peki 2023 yazı sizce nasıl olacak?

2022 yazı, evet, yasaklarla gelmişti. Bu yaz için düşüncem, tamamen seçimden sonra her şeyin değişeceği ya da yine aynı şekilde devam edeceği! İlk gelen yasak her zaman müziğe geldiği için yine 2023 yazı için muhteşem hayallerim yok. Ama tabii ki festivalleri hepimiz çok özledik.

Bu yaz konser programınız nasıl?

Mayıs ayında seçim olduğu için konser programımız biraz daha seyrek ama ondan sonra her hafta muhakkak üç konserimiz olacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde olacağız. Ege Bölgesi’nde çok konserimiz var bu yıl; Alaçatı’da, İzmir’de, Bodrum’da çok konser vereceğiz. Yine Türkiye’nin dört bir yanında farklı sahnelerde dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.

‘SÜRPRİZLER ÇOK!’



Hayranlarınıza yeni sürprizleriniz olduğu kulağıma fısıldandı. Bizimle paylaşır mısınız?

Hayranlarım için önümüzdeki günlerde sürprizlerim elbette var. Âşık Mahsuni Şerif’in “İnce ince bir kar yağar” türküsünü kaydediyorum şu an! Bütün gelirlerini depremzede çocukların eğitimleri için kullanmayı planlıyorum. Böyle bir durum var, ne zaman çıkacağını henüz bilmiyoruz, daha belirlemedik, çalışmalarımız sürüyor. Ama kısa bir zaman kaldı yani ben diyeyim üç hafta siz deyin bir ay! Akabinde yaz için bir şarkı hazırladık, onun da haziranın ilk haftası çıkmasını istiyorum. Yine gelen bir sürü tribute albümleri var. Şimdi isimleri sayıp sürprizleri kaçırmak istemiyorum ama pek çok tribute albümünde şarkı söyledim, nereden baksanız beş ayrı albümde söyledim. Onların çıkış tarihlerini bilmiyorum. Onlar başka şirketlerden toplu çıkması gerektiği için tarihleri onlar belirleyecekler. Sürprizlerim şimdilik böyle, tabii aralarda heyecana kapılıp yeni işler yapıp, bir şeyler üretirsek onları da paylaşırım.