Ünlü şarkıcı Melek Mosso evleniyor

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klip çekiminde tanışarak birliktelik yaşadığı Serkan Sağdıç ile evlenme kararı aldı.

Sağdıç'ın evlilik teklifini kabul eden şarkıcının teklif esnasında çekilen karesi de sosyal medyada gündem oldu.