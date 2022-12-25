Melek Mosso isyan etti: 'Soyadımı beğenen...'

25 Aralık 2022 Pazar, 09:11

Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda soyadının işletmeler tarafından kullanılması ile ilgili sitemini dile getirdi.

Mosso, "Bu durum benim hoşuma da gitmiyor" diyerek, "Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor" diye konuştu.

Mossa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım… (böyle uzayıp gidiyor)YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp soyadınızı çaldık ehehe diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur."