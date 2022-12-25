Melek Mosso isyan etti: 'Soyadımı beğenen...'
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, soyadını kullanarak işletme açanlara sosyal medya üzerinden sitem etti. Mosso, "Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor" dedi.
Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda soyadının işletmeler tarafından kullanılması ile ilgili sitemini dile getirdi.
Mosso, "Bu durum benim hoşuma da gitmiyor" diyerek, "Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor" diye konuştu.
Mossa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım… (böyle uzayıp gidiyor)YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp soyadınızı çaldık ehehe diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur."
Arkadaşlar benim kafem,otelim, mobilyacım, çikolatacım…(böyle uzayıp gidiyor)YOK!Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor.Bu durum benim hoşuma da gitmiyor.Ulaşıp soyadınızı çaldık ehehe diyenler de var.Çok soran oluyor ondan yazayım dedim.Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur??— Melek Mosso (@MelekMosso) December 22, 2022
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