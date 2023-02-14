İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ hangi davadan beraat etti?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:53

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de gazetemizde yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.

AKP'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede, İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İLKER BAŞBUĞ HANGİ DAVADAN BERAAT ETTİ?

''Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan beraat etti.

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943 tarihinde Ayfonkarahisar'da dünyaya geldi.

Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, 1962 senesinde Kara Harp Okulu, 1963 senesinde de Piyade Okullarını bitirdi.

1971 senesine dek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı.

1973 senesinde Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı'nda Karargâh Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Brüksel'de NATO Uluslararası Askerî Karargâhı'nda Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51. Piyade Tümeni 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1993 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti.1997 senesinde ise Korgeneral oldu. Korgeneral rütbesi ile 2. Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002 senesinde Orgeneral rütbesine terfi etti. 2002-03 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-05 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 2005-06 yıllarında Birinci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip 2006 yılı atamaları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

İLKER BAŞBUĞ NE ZAMAN EMEKLİ OLDU?

30 Ağustos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.