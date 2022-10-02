Menteşe'de yerel sanatçılardan kolektif sergi

02 Ekim 2022 Pazar, 23:24

Yerel sanatçıların katkılarıyla açılan sergiyi gezen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Şenliğimizin bugün son günündeyiz. Dolu dolu bir şenlik geçiriyoruz. Kültür kenti Menteşe’mize yakışan bir şenlik oluyor. Tabii bu şenliğimiz, sanatçıların katkı ve katılımları ile değer kazanıyor. Gördüğüm kadarıyla eserlerin hepsi birbirinden harika. Birazdan sergiyi hep beraber gezeceğiz. Sanatçılarımıza, şenliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, sanat hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sergi, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve sanatseverlerce birlikte gezildi.

Yerel sanatçıların 54 eserinden oluşan sergi sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.