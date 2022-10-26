Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Cumhuriyet Konseri" ile sahne alacak.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek konserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov yapacak.
Konserde solist sanatçılar Funda Uyanık, Mehlika Karadeniz Bilgin, Simge Büyükedes, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar ve Hasan Berk sahne alacak.
Sanatçılara MDOB Orkestrası eşlik edecek.
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