Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: ‘Atatürkçü, vatanseverdi’

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Gazeteci, yazar, sunucu ve tiyatrocu Metin Uca için dün İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Uca, bugün öğle vakti Ankara Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek, yakılıp küllerinin İstanbul Boğazı’na serpilmesi isteği yerine getirilmeyecek.

Kocaeli Dilovası’nda, 4 Kasım’da otomobiliyle seyir halindeyken şahdamarlarının tıkanması nedeniyle kaza yapan Metin Uca, hastaneye kaldırılmış, 17 Kasım’da yaşamını yitirmişti. Bu beklenmedik ölüm sevenlerini yasa boğarken CRR’de yapılan törende de bu büyük üzüntü açığa çıktı. Uca’nın dostları ve yakınlarıyla ne kadar samimi bir ilişkisi olduğu ve bağ kurduğu törende görüldü. Sahneye çıkıp konuşma yapacak olan hemen herkes gözyaşlarını tutamadı, konuşmakta zorlandı. Aşırı yağışlı ve fırtınalı havaya karşın sevenleri salonun büyük bir kısmını doldurdu.

‘SEVENİ O KADAR ÇOK Kİ...’

Törende, gençliğinden bu yana yakın dostu olan Sunay Akın konuşma aralarında Uca’nın hayatından bahsetti, anılarını anlattı. İlk konuşmayı Uca’nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan yaparken, şu ifadeleri kullandı: “O kadar çok sevenin, arkadaşın, dostun vardı ki onların dilekleri, senden gördükleri iyilikleri dile getirişleri bana güç verdi. Seninle tarifsiz bir gurur duydum. Hasta yatağında ‘Bu kadar çok sevenin olduğunu bilmiyordum’ dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla ‘Ben biliyordum’ demeni hiç unutmayacağım.”

‘TEK KİŞİLİK ORDU’

Konuşmaların çok büyük bir kısmında Uca’nın Atatürkçü, vatansever, gerçekleri sonuna kadar savunan bir kişiliği olduğundan bahsedildi. Şair Tuğrul Keskin, “Tek kişilik bir ordu olarak yaşadı” dedi. Yönetmen Nebil Özgentürk, “Çok arkadaşı vardı ama yandaşlardan arkadaşı yoktu” ifadelerini kullandı. Sanatçı Hamdi Alkan 29 Ekim’de Antakya’daki gösterisinde kendisinin onu sahneye anons ettiğinden ve anılarından söz etti. Gazetemizin yazarı Bedri Baykam, “Çok büyük bir aydını, büyük bir sahne insanını ve vatanseveri kaybettik” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra İBB Kültür’ün hazırladığı ve Metin Uca’nın hayatını anlatan bir video gösterimi yapıldı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU TÖRENDE KONUŞTU

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Özgür Özel, “90’ların sonlarında; o muhteşem sabah haberleri ile güne başlamanın tadının, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini çekiyoruz. Sürekli iletişim halindeydik. İnanılmaz ilgiliydi Türkiye meselesine... Bana da söylerdi, ‘neler yapmak lazım’ diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısı ile vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun” dedi.

Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu: “Kaybettiğimiz haberini ilk aldığımda aklımdan ilk geçen şu oldu: ‘Eyvah güçlü bir ses gitti.’ Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize çoğu zaman ders veren, yön veren özel bir insandı. Bizlere düşen böylesi kıymetli bir insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi, sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak.”