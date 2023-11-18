Metin Uca'ya veda töreni: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran konuşma...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:28

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını dün hayatını kaybetmişti.

Metin Uca için bugün, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda veda töreni düzenlendi.

Uca’nın çok sayıda arkadaşının katıldığı törenin sunuculuğunu Sunay Akın üstlendi.

Uca'nın Türk bayrağına sarılı üzerine Fenerbahçe forması konulmuş naaşı sahnedeyken yapılan törende pek çok sanatçı, Uca ile ilgili duygularını anlattı.

“EN SON KONUŞMASI GEREKEN KİŞİ BENDİM”

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Özel, son konuşmacı olduğunu belirterek, “Benden önce konuşan herkesi dinleyince Metin Uca hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı, zaten” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“Çok enteresan bir kişilikti. Metin Zakoğlu benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı. Açar açmaz, ona bir cümle söylemek istedim. Aynı saniyede o da bana o cümleyi söyledi. ‘Ben sizin hayranınızım, biliyor musunuz’ demiştim, kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclis’teki, yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. ‘Sıkıldıkça izliyorum’, dedi. Dedim ki, ‘biz sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz.’”

“NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ VASİYET EDİP GİTMİŞ”

“Ben 90’ların sonlarında; o muhteşem sabah haberleri ile güne başlamanın tadının, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini çeken biri olarak bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. İnanılmaz ilgiliydi, Türkiye meselesine… Bana da söylerdi, ‘neler yapmak lazım’ diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısı ile vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız. Hepinize saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun.”

İMAMOĞLU: 'HABERİ İLK ALDIĞIMDA AKLIMDAM GEÇEN DUYGU...'

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu:

“Kaybettiğimiz haberini ilk aldığımda aklımdan ilk geçen duygu şu oldu; ‘eyvah güçlü bir ses gitti.' Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize çoğu zaman ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz.”

“Çok şey yaptı, çok yönlü bir kişilikti” diyen İmamoğlu, “Zaten dostları burada çok güzel ifade ettiler. Tiyatro sanatçısı, kitap yazarı, haberci, gazeteci… Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de sıkı takipçisi ve aynı zamanda söylediklerinden gerçekten ders alan ve uyanan bir insan konumundaydık. Hayranıydım. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. O güçlü sesi bize iyi geliyordu. Farkındalığımızı ve elbette ki yapmamız gereken bir kısım hamlelere ışık tutmasıyla değerli bir insandı” ifadelerini kullandı.

“Bizlere düşen böylesi kıymetli bir insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi, sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak” diye konuşan İBB Başkanı, “Hep birlikte yaşatacağız. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın” dedi.

‘ANNEMLE BABAMA BENİM İÇİN DE SARILDI’

Metin Uca’nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşimin değerli dostları, bugün burada çok zor bir konuşma yapacağım. Ölüm haberini aldıktan sonra ona söyleyeceklerimi söyleyemedim. Şimdi sizin huzurunuzda bir mektup yazdım, o mektubu okumak istiyorum. Aynı trajik senaryoyu bir kez daha yaşadım. Tam yoğun bakım kapısında, seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize ve neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittin. Tıpkı annemin vefatında birlikte yaşadığımız trajedi gibi. Annemi de hayatın garip bir cilvesi, tam taburcu edecekken abimde olduğu gibi kaybettik.”

“BU SEFER BENİ ÇOK YALNIZ BIRAKTIN”

“O zaman seninle aynı acıyı, aynı şaşkınlığı, aynı isyanı paylaşmıştık. Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın” diyen Erdoğan Uca’ya şöyle seslendi:

“Sevgili kardeşim, hastalığın boyunca hep çok güçlü durmaya, aklıma hiç kötü bir şey getirmemeye gayret ettim. O kadar çok sevenin, arkadaşın, dostun vardı ki onların dilekleri, senden gördükleri iyilikleri dile getirişleri bana güç verdi. Seninle tarifsiz bir gurur duydum. Hasta yatağında ‘Bu çok kadar sevenin olduğunu bilmiyordum’ dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla ‘Ben biliyordum’ demeni hiç unutmayacağım.

Evet, sen kendinle gurur duymalısın, her faninin yakalayamayacağı büyük bir servete, yüreklere sahip olmuşsun. Sen milyonları güldüren adamsın. Hasta yatağında bana ‘Söz veriyorum kardeşim, güleceğim’ demen, kaderin yüzüme patlattığı okkalı bir tokat oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, sen bana söz verdin, güleceksin, cennetten bana hep gülümseyeceksin. Buna gönülden inanıyorum. Annemle babama benim için de sarıl.”

HAMDİ ALKAN: BEN ONU ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇAĞIRMIŞTIM…

Törene katılan Hamdi Alkan ise konuşmasında, “29 Ekim 2023 Antakya’da Metin’i sahne için ben anons ettim. Metin yine sahnede… Hayat böyle bir şey. Benim son 10 yılımda birbirimize çok espriler yaptık çok güldürdük. Metin dünyada en güzel gülen insanlarındandır. Ben onu alkışlarla sahneye çağırmıştım, birazdan da alkışlarla uğurlayacağız. Seni çok seviyorum, çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Güzel uyu” ifadelerini kullandı.

CELİL NALÇAKAN: YOKLUĞUNA NASIL ALIŞACAĞIMIZI BİLMİYORUM

Yakın arkadaşı Metin Uca’nın ölümüyle yıkılan oyuncu Celil Nalçakan, “Henüz kabullenebildiğimiz bir şey değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Biz ona çok şaka yapardık o da bunu kaldırırdı ama bizim ekip onun yokluğunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.