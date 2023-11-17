Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!

62 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, yarın 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:13
Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!
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Kocaeli'nde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca’nın cenaze programı belli oldu.

Cenaze programını, Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara açıkladı.

Program kapsamında Metin Uca, Cumartesi günü saat 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Uca'nın cenazesinin ise, Pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği aktarıldı.


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