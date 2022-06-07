Mevlâna İdris Zengin kimdir? Mevlâna İdris Zengin neden hayatını kaybetti?

07 Haziran 2022 Salı, 12:37

Mevlâna İdris Zengin , 1966 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dergi ve gazetelerde şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazmış ve konsept danışmanlığını yapmıştır. Belgesel TRT televizyonunda 2010'da yayınlanmıştır.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli 13 Nisan 2012'de Diyarbakır'da yapılan Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nda gösterilmiştir.

MEVLÂNA İDRİS ZENGİN'İN ESERLERİ

-Çınçınlı Masal Sokağı

-Dondurmalı Matematik

-Hayâl Dükkânı

-Kirpiler Şapka Giymez

-Korku Dükkânı

-Vay Canına

-Kuş Renkli Çocukluğum

-Sinir Dükkânı

-Tehlikeli bir Kipat

-Ütüsüz Ayakkabılar

-Sufi ile Pufi

-İyilik Dükkanı

-Tuhaf Adamlar (10 kitap)

-Acayip Hayvanlar (10 kitap)

-İyi Geceler Bayım"

MEVLÂNA İDRİS ZENGİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Zengin için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlana İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, vefat eden Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "'Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum' diyen, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi