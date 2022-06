Alec John Such kimdir? Alec John Such neden hayatını kaybetti?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:31

Alec John Such 1952 yılında New York'ta doğdu. 1983-1994 tarihleri arasında Bon Jovi grubunun bas gitaristliğini yaptı. Alec John Such, 1994 yılında grubu kendi isteği ile bırakmış ve o tarihten itibaren Bon Jovi elemanları kadrolarına "resmi" bir bas gitarist eklememişlerdir. Jon Bon Jovi yapılan bir röportajda " Alec her zaman Bon jovi grubunun bir üyesidir. Ne zaman isterse geri gelme hakkına sahiptir, bu yüzden onun yerini ayrı tutmak için resmi bir elemanı kadromuza dahil etmedik" demiştir.

ALEC JOHN SUCH HAYATINI KAYBETTİ

Alec John Such 70 yaşında hayatını kaybetti. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostumuz Alec John Such'ın vefat haberini duyduğumuza çok üzüldük. O eşsiz biriydi. Bon Jovi'nin kurucu üyelerinden biri olan Alec, grubun oluşumunun ayrılmaz bir parçasıydı” denildi.





Müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.