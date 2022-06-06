Alec John Such kimdir? Alec John Such neden hayatını kaybetti?
Dünyanın en ünlü rock gruplarından Bon Jovi'nin eski bas gitaristi Alec John hayatını kaybetti. Alec John kimdir? Alec John nedne hayatını kaybetti? Alec John kaç yaşındaydı?
Alec John Such 1952 yılında New York'ta doğdu. 1983-1994 tarihleri arasında Bon Jovi grubunun bas gitaristliğini yaptı. Alec John Such, 1994 yılında grubu kendi isteği ile bırakmış ve o tarihten itibaren Bon Jovi elemanları kadrolarına "resmi" bir bas gitarist eklememişlerdir. Jon Bon Jovi yapılan bir röportajda " Alec her zaman Bon jovi grubunun bir üyesidir. Ne zaman isterse geri gelme hakkına sahiptir, bu yüzden onun yerini ayrı tutmak için resmi bir elemanı kadromuza dahil etmedik" demiştir.
ALEC JOHN SUCH HAYATINI KAYBETTİ
Alec John Such 70 yaşında hayatını kaybetti. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostumuz Alec John Such'ın vefat haberini duyduğumuza çok üzüldük. O eşsiz biriydi. Bon Jovi'nin kurucu üyelerinden biri olan Alec, grubun oluşumunun ayrılmaz bir parçasıydı” denildi.
Müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.
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