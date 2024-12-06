'Mitoloji Mafyası' filmiyle nostalji rüzgarı: Üç efsanevi isim yeniden birlikte

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:19

Türk sinemasının unutulmaz kötü karakterleri Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. "Mitoloji Mafyası", Yunan mitolojisiyle harmanlanan eğlenceli hikayesiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Limon Yapım ve 6. His’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orçun Benli’nin oturduğu filmin çekimleri, 12 Kasım’da Çanakkale’de başladı ve 5 Aralık’ta tamamlandı. Komedi ve macera dolu bu filmde, Yeşilçam’ın efsane isimleri ilginç karakterlere hayat veriyor:

Coşkun Göğen: Yunan tanrısı Priapos

Nuri Alço: Mafya lideri Alkapon Kerim

Eray Özbal: Çetenin üyesi Belmondo Engin

'Kayıp Kızlar'dan tam 40 yıl sonra bu üç efsane isim aynı projede buluştu. Yunan mitolojisinden esinlenen hikayesiyle dikkat çeken "Mitoloji Mafyası", izleyiciyi mafya dünyası ile mitolojik unsurların harmanlandığı bir maceraya davet ediyor.

'MİTOLOJİ MAFYASI' FİLMİNİN KONUSU

İki sakar hırsız Peker ve Ati, çaldıkları antik bir heykelin içinde hapsolmuş Yunan tanrısı Priapos’u serbest bırakır. Ancak bu durum, onların mitolojik bir mafya hikayesi içine sürüklenmesine neden olur. Komedi ve aksiyonun bir arada olduğu bu yapım, izleyiciyi kahkaha dolu bir serüvene götürmeyi hedefliyor.

MİTOLOJİ MAFYASI FİLMİNİN OYUNCULARI

Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Eray Özbal, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış yer alıyor.