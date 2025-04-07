Mitolojide kadın kahramanların izi sürülecek

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:09

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:09

Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), Eylül ayındaki festival programı öncesinde, temaya zemin hazırlayan bir dizi etkinlikle izleyiciyle buluşuyor. Festival kapsamında 9 Nisan’da İstanbul’da "Mitolojide Kadın Kahramanlar" başlıklı söyleşi ve "Mitolojik İzler ve Bedensel Keşif Eşliğinde Köklerini Hatırlamaya Davet" adlı deneyimsel mini atölye düzenlenecek.

"Mitolojide Kadın Kahramanlar" başlıklı söyleşi festivalin temasına yön verecek. Gazeteci-yazar Ayşe Övür ve oyuncu-yazar Gülçin Önel, kadın mitolojik figürlerin temsili üzerine konuşacağı söyleşide, tanrıçalar, savaşçılar, biliciler ve mitolojik anlatılarda adı anılmasa da etkisi güçlü kadın karakterler anlatılacak. Söyleşinin moderatörlüğü, festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank üstlenecek.

Söyleşinin hemen ardından, saat 19.30’da başlayacak ikinci etkinlikte ise katılımcılar, bedensel farkındalık ve mitolojik hikâyelerle kendi köklerine doğru bir keşfe çıkacak. Özge Cevher Yüksel yürütücülüğünde gerçekleşecek "Mitolojik İzler ve Bedensel Keşif Eşliğinde Köklerini Hatırlamaya Davet" adlı deneyimsel mini atölye, mitolojik anlatılarla beden arasında yaratıcı bağlar kurmaya alan açacak.

Festivalin kurucu direktörü Elikbank, bu yılki temaya dair “Hayatın birçok alanında olduğu gibi mitolojide de kadın kahramanların hikayelerinde haksızlıklar, eksiklikler var. Onlara gereken ilgiyi ve özeni göstermek, hak ettikleri yeri teslim etmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Söyleşi ve atölyeye katılım ise ücretsiz.