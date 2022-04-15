Mor ve Ötesi'nden İnönü'de konser

15 Nisan 2022 Cuma, 09:36

Geçen yıldan beri İstanbul’da konser vermeyen Mor ve Ötesi sessizliğini 28 Mayıs Cumartesi akşamı Beşiktaş İnönü Stadı’nda (Vodafone Park) bozuyor. Konserin biletleri Passo ve Biletix’ten 15 Nisan Cuma günü saat 13.00’te satışa sunulacak.

Grubun yıllardır hayalini kurduğu bu konser için Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle yapılan görüşmeler pandemiden önce, 2019 yılında başlamıştı. Kulübün çimlerle ilgili hassasiyeti sebebiyle lig bittikten sonra ve çimlerin toprakla beraber tamamen yeniden döşenmesinden önce gerçekleşecek olan konser, kulübe de ciddi maddi katkı sağlayacak.

1947 yılındaki açılışından itibaren kısa aralıklar dışında hep Beşiktaş İnönü Stadyumu olarak anılan yapı, eşsiz konumuyla dünyanın en güzel futbol stadları arasında gösteriliyor. Stadyum, 1993 yılında ev sahipliği yaptığı Metallica, Madonna, Michael Jackson ve Sting konserleri ile müzikseverlerin unutamadığı bir konser mekanına da dönüşmüştü.

Kerki/Solfej organizasyonu ile sahneye çıkacak olan Mor ve Ötesi, konsere dair detayları sosyal medya hesaplarından paylaşacak.