Mor ve Ötesi’nin 10 yıllık arası sona erdi

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Müzik tarihine son 27 yılda damgasını vurmuş bir grup Mor ve Ötesi. Son albümleri “Güneşi Beklerken”i 10 yıl önce yayımlamışlardı, ancak hiç eskimediler. Şarkıları dillerden düşmedi, “Bir Derdim Var” gibi kaç şarkı var bir kitleyi koroya dönüştürebilen; ya da “Cambaz” gibi hareketlendirip öfkelendiren? Mor ve Ötesi’nin 10 yıllık arası “Sirenler” albümüyle sona erdi. Hem de öyle böyle sona ermedi. Grubun 8. stüdyo albümü, yayımlandığı cuma gününden itibaren Mor ve Ötesi hayranlarını yine büyüledi.

“Sirenler” ile yeniden havaya girdik. İnsanları 10-20 yıl öncesine götürdü, sosyal medyada “Sirenler”in yorumlarına bakarsanız göreceksiniz nasıl bir nostalji dalgası yarattığını. Grup da artık olgunluklarının zirvesinde. O yüzden herhalde, bu albümle duygularımızı daha derli toplu ve net yönlendiriyorlar. Toplam 11 şarkı, 52 dakika, üçer şarkılık üç bölüm ve bu şarkıları birbirlerine bağlayan iki şarkı. Mavi bölümde “geçmişimizin hüznü”, kırmızı bölümde “şimdi yaşadığımız öfke” ve ikisinin ortaklaştığı bölümde “gelecek umutlarımız.”

BEYOĞLU VE KADIKÖY...

Albümün lansman konseri önceki gün Çiçek Pasajı’nda yapıldı. Genel olarak albüm lansmanlarında bütün albüm baştan sona çalınır, solist Harun Tekin de zaten, “Biz de öyleydik eskiden, küçükken” dedi. Ama yeni albümün üç kategorisinden sadece üç şarkıyı “Dünyaya Bedel” (mavi), “Forsa” (kırmızı) ve “İstiklal”i (ortak) çaldılar, “İstiklal”i, caddeye karşı büyük bir duygu yoğunluğuyla iki kez söylediler. Onun dışında eskilerden “Oyunbozan”, “Cambaz”, “Daha Mutlu Olamam”, “Bir Derdim Var” ve Eurovision’a gittikleri “Deli”yle nostalji yaşattılar. Bu arada Tekin, “Eurovision’a gittiğimiz yıllar geri gelecek. Çok keyif almıştık, Avrupa’nın bir parçası olduğumuzu biliyoruz, onlar da bizi özlüyor” diye not düştü. Tekin, “Burada yaşadığımız şey büyülü. Albümle anlatmak istediğimiz her şeyin birden vuku bulduğu bir an” dedi. Aralarda çok konuşmak istemese de hep notlar düştü, örneğin “Bu şarkıyı eğlenerek söyleyeceğimiz günler de gelecek. Özgür basın olmadan demokrasi olmaz, bu şarkının adı: Cambaz” diye bağladı. “Beyoğlu ve Kadıköy’e dokunmamış hiçbir şey yapmamış olabiliriz şu ana kadar” dedi.

SÖZLER...

“Sirenler”e geri dönelim. Dinlediğimden beri aklımdan çıkmayan şarkı ve sözler var albümde. Zaten son üç şarkı “Tünel”, “İstiklal” ve “Park”, dokuz yıldır aklımızdan bir an bile çıkmayan konumlar. “Park”ın sözlerinden: “...Adını bilmesem de kardeştik / Biz neye söz vermiştik / Parka gittiğinde ak yok / Biz bir kâbusu yendik...” Bütün şarkıların sözlerini yazma şansımız yok ama “İstiklal”, “Forsa” ve “Hazinende”nin de sözlerine de özellikle dikkat...