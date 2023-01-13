mor ve ötesi’nin 'Tamiri Mümkün' filmi vizyona girdi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:15

mor ve ötesi, geçen yılın başında çıkardığı ve büyük ilgi gören “Sirenler” albümünden sonra mayıs ayında da uzun yıllardır hayalini kurduğu stadyum konserini İnönü Stadı’nda vermişti. Grup o gün 35 bin kişiye tarihi bir gece yaşatmıştı. Bu konserin kayıtlarından oluşan Recep Yılmaz imzalı film, “Tamiri Mümkün” adıyla bugün vizyona giriyor.

Filmin galası ise önceki gün Süreyya Operası’nda hem müzik hem sinema dünyasından geniş bir davetli topluluğunun katılımıyla yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürpriz bir şekilde katıldığı gösterimde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

İzleyicilerin şarkılara sesleriyle ve alkışlarıyla eşlik ettikleri gece, filmle konser deneyimlerini bir araya getirdi. Gösterim öncesi yapılan konuşmalarda Kerem Kabadayı grubun Kadıköy’le ilişkisine değinirken Burak Güven, Süreyya Sineması’nın anne ve babasının evlendiği yer olduğunu, Harun Tekin ise grubun mümkün olan her yolla umudu büyütmeye çalıştığını söyledi ve “Umuttan bahsetmeden umut vermeye çalıştığımız çok oldu. Son yıllarda umut vermeye çok inandık. Buna inanmamızı sağlayan gelişmelerden bir tanesi, bugün bizimle olmayı tercih eden Ekrem Başkan sayesinde. Biz en başından beri hayatın insanlar tarafından değiştirebileceğine inandık. Bunu da yaptıklarımızla göstermeye çalıştık. Umarım ‘tamiri mümkün’dür...” diye konuştu.

HERKESİN ‘BİR DERDİ VAR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gecede konuşma yaptı. mor ve ötesi’nin “Bir Derdim Var” ve “Tamiri Mümkün” şarkılarına gönderme yapan İmamoğlu, “Burada olan herkesin, ‘bir derdi vardır’ diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, bu ülkede ‘tamiri mümkün’ olmayan bir dert yok. Her derde çare buluruz. Aşacağız, az kaldı. Burada bulunmaktan çok keyifliyim, dertlerimizin azaldığını hissettiğimiz, umutla dolduğumuz bir akşam olsun. Hayatınızın içinden sanat hiç eksik olmasın” diye konuştu.

“Tamiri Mümkün” filmi, bugünden itibaren 42 kentte ve 162 salonda izleyiciyle buluşacak. Film, bu akşam saat 23.59’da Kadıköy Sineması’nda ekibin de katılımıyla bir gösterim yapacak. Grubun çeşitli illerdeki gösterimlere katılması planlanıyor.