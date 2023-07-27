Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:11

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:11

Rusty Cundieff’in yönettiği bilimkurgu gerilim filmi 57 Seconds, Edwin Charles Tubb’ın Fallen Angel adlı öyküsünden uyarlanıyor ve ailesinin yok edilmesinden sonra intikam arayışında olan bir teknoloji blog yazarını takip ediyor. Filmde, baş karakterin adalet arayışında kullanacağı zamanı değiştiren bir cihaz ortaya çıkıyor.

57 SECONDS KADROSU

Josh Hutcherson - Franklin Fausti

Morgan Freeman - Anton Burrell

Bevin Bru

Kenneth Kynt Bryan

Lovie Simone

Greg Germann

Sammi Rotibi

David Kallaway

Marcus Brown

Aaron Jay Rome

Lucius Baston - Sammy

Marcus Lyle Brown - Kenn Bigg

Matt Jayson

Dickson Obahor

Mark Jacobson

Edwin Charles Tubb’ın ödüllü hikâyesine dayanmasına rağmen, uyarlama The Toxic Avenger yeniden çevrimi filminin yazarı Macon Blair tarafından senaryolaştırıldı ve orijinal hikâyeden tanınmayacak kadar farklı hâle geldi. Ayrıca Morgan Freeman’ın da senaryonun bazı bölümlerini yazdığı belirtiliyor. Ancak oyuncunun 60 yıllık sinema kariyeri boyunca resmi bir yazarlık kredisi bulunmuyor.

57 Seconds, 29 Eylül 2023 tarihinde bazı sinemalarda ve dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayımlanacak.