Morgan Freeman’lı "57 Seconds"tan ilk fragman
57 Seconds filminden ilk fragman paylaşıldı. Zamanda yolculuk temalı gerilim filminin başrollerinde Morgan Freeman ve Josh Hutcherson yer alıyor.
Rusty Cundieff’in yönettiği bilimkurgu gerilim filmi 57 Seconds, Edwin Charles Tubb’ın Fallen Angel adlı öyküsünden uyarlanıyor ve ailesinin yok edilmesinden sonra intikam arayışında olan bir teknoloji blog yazarını takip ediyor. Filmde, baş karakterin adalet arayışında kullanacağı zamanı değiştiren bir cihaz ortaya çıkıyor.
57 SECONDS KADROSU
Josh Hutcherson - Franklin Fausti
Morgan Freeman - Anton Burrell
Bevin Bru
Kenneth Kynt Bryan
Lovie Simone
Greg Germann
Sammi Rotibi
David Kallaway
Marcus Brown
Aaron Jay Rome
Lucius Baston - Sammy
Marcus Lyle Brown - Kenn Bigg
Matt Jayson
Dickson Obahor
Mark Jacobson
Edwin Charles Tubb’ın ödüllü hikâyesine dayanmasına rağmen, uyarlama The Toxic Avenger yeniden çevrimi filminin yazarı Macon Blair tarafından senaryolaştırıldı ve orijinal hikâyeden tanınmayacak kadar farklı hâle geldi. Ayrıca Morgan Freeman’ın da senaryonun bazı bölümlerini yazdığı belirtiliyor. Ancak oyuncunun 60 yıllık sinema kariyeri boyunca resmi bir yazarlık kredisi bulunmuyor.
57 Seconds, 29 Eylül 2023 tarihinde bazı sinemalarda ve dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayımlanacak.
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