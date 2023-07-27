Merve Dizdar'lı Magarsus'tan yeni fragman!

Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Berkay Ateş'in paylaştığı BluTV dizisi "Magarsus"tan yeni bir fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:26
Merve Dizdar'lı Magarsus'tan yeni fragman!
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Narenciye ticareti yapan bir aileyi anlatan Magarsus önümüzdek günlerde BluTV üzerinden yayımlanmaya başlayacak. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği "Magarsus"un oyuncu kadrosunda  Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Berkay Ateş'in yanı sıra Burcu Gölgedar, Ercan Kesal, Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci ve konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ile Metin Coşkun yer alıyor.

Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstleniyor. "Magarsus"un müzikleri ise Toygar Işıklı'ya emanet.

Dizi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümü ile prömiyerini yapacak. 


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