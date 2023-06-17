Mozart’ı Salzburg Mozarteum’dan dinledik

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:29

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:29

51. İstanbul Müzik Festivali’nin 16 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi, Opera Salonu’nda düzenlediği, baştan sona Wolfgang Amadeus Mozart’ın büyük bir ustalığı ve olgunluğunu yansıtan eserlerden oluşan, konseri Avusturya’nın 180 yıllık orkestrası Salzburg Mozarteum şef Matthew Halls yönetiminde verdi. Orkestra ile daha öncede konserler veren Halls, başarılı bir konsere imza attı.

Viyana Filarmoni Orkestrası’ndan sonra Altın Mozart Madalyası’na ilk kez alan orkestranın seçtiği eserler adını taşıdığı bestecinin Salzburg ile yakınlığını da vurguluyordu. Konser, Mozart’ın en sevilen ve bilinen Serenat’ı “Küçük Bir Gece Müziği” ile başladı. Konserin solisti ünlü kemancı Arabella Steinbacher, iki obua, iki korno ve yaylı çalgılar eşliğinde Mozart’ın 4. Keman Konçertosu’nu ustalıkla seslendirdi. Üç yaşında keman çalmaya başlayan, dünya çapında tanınan Steinbacher, bis parçasıyla da örneğini verdiği gibi klasikten çağdaşa uzanan geniş repertuvara olan ve hem bu orkestra hem de bu yıl festivale gelen Münih Oda Orkestrası gibi önemli topluluklarla konserler vermiş ünlü bir sanatçı.

Bu çok iyi düzenlenmiş Mozart akşamı, bestecinin 1773-74 kışı içinde Salzburg’da yazdığı üç senfoniden KV 201 ve ardından gene besteciden iki bis parçasıyla son buldu. Bu bislerden birinin ilk senfonisinden olması Salzburg Mozarteum Orkestrası’nın bestecinin eserlerini en doğru yorumlamak kadar tanıtmak görevini de ihmal etmediğini gösterdi. Baş kemancının orkestra ve salonla kurduğu sıcak ilişki de Mozart atmosferini tamamladı.











